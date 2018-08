« Aujourd’hui, je veux faire partie de cette nouvelle génération politique qui nous rendra fiers et qui sera en mesure d’assurer l’avenir des régions du Haut-Saint-François, du Granit et de l’Amiante. La circonscription de Mégantic est libérale depuis près de 40 ans. Ce que j’entends et ce que je crois, c’est que nous sommes mûrs pour du changement. Il est temps que notre circonscription obtienne sa juste part du gâteau, il est temps de rompre avec le statu quo et de se mettre en mouvement avec la CAQ », a déclaré par communiqué François Jacques.

Ce dernier est conseiller municipal dans le district Agnès depuis les élections de novembre 2017. Il travaille dans le domaine des services funéraires depuis le début des années 1990 et est présentement vice-président et copropriétaire du Centre Funéraire Jacques et Fils. Auparavant, il a occupé un poste d’ambulancier chez Ambulance Mégantic-Frontenac de 1995 à 2005.

« Je suis accompagnée aujourd’hui d’un homme proche des gens qui a toujours eu le développement de Mégantic à cœur. Sa feuille de route parle d’elle-même. Il est actuellement vice-président de l’entreprise familiale, le Centre funéraire Jacques et Fils, conseiller municipal à la Ville de Lac-Mégantic et président de Commerce Mégantic, un OSBL dédié au développement économique. Nous sommes donc devant quelqu’un qui aime l’action et qui, j’en suis sûre, aime gagner », souligne quant à elle la députée caquiste dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, qui a dévoilé le candidat au nom du chef françois Legault.