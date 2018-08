La Coalition avenir Québec, le Parti québécois et Québec solidaire s'engagent à rouvrir l'entente avec les médecins spécialistes et ainsi économiser des milliards de dollars. Le contrat entre l'État et les médecins est pourtant valide jusqu'en 2023. Un nouveau gouvernement peut-il revenir sur les engagements contractuels du précédent?