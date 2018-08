La rappeuse est l'artiste qui cumule le plus de nominations, soit 10. Elle lancera les hostilités de la remise de prix à 21 h, sur la scène du Radio City Music Hall de New York.

Cardi B est notamment en lice pour la vidéo de l'année avec Finesse, une collaboration avec Bruno Mars. La vidéo, inspirée par la série humoristique des années 1990 In Living Color, lui vaut quatre autres nominations.

Pour ce prix le plus prestigieux du gala, Cardi B et Bruno Mars feront face à Childish Gambino pour This Is America, à Drake pour God's Plan, à Beyoncé et Jay-Z pour Apes--t, à Camila Cabello pour Havana et à Ariana Grande pour No Tears Left to Cry.

La majorité des principaux nommés – incluant Drake, Beyoncé, Jay-Z, Bruno Mars et Childish Gambino – ne seront pas présents à la remise de prix.

Jennifer Lopez en spectacle en Californie en 2014 Photo : Getty Images/Imeh Akpanudosen

Ariana Grande, qui a lancé un nouvel album la semaine dernière, doit offrir une prestation, tout comme Travis Scott, Nicki Minaj, Shawn Mendes, les Backstreet Boys, Post Malone, Panic! At the Disco, Logic et Ryan Tedder. Jennifer Lopez, qui recevra le prix Michael Jackson Video Vanguard pour une carrière exceptionnelle, montera aussi sur scène.