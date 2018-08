Un texte de Francis Bouchard

Bobby Gravel, 11 ans, de Fauquier, a remporté deux troisièmes places au championnat canadien qui se tenait la semaine dernière à Walton, dans le sud de la province. Il a obtenu ces résultats dans la catégorie 65 cc.

Son jeune frère, Tyler Gravel, 8 ans, a obtenu la quatrième place de la catégorie 50 cc.

Bobby Gravel a remporté des trophées à chacune des courses auxquelles il a participé cet été dans le sud de la province. Au cours des dernières années, il avait dominé sa catégorie sur le circuit québécois.

Je me sentais bien en y allant, mais j’étais nerveux. Je suis content de ma course. Je suis fier de moi. Bobby Gravel

Bobby Gravel pratique le sport de motocross depuis l’âge de quatre ans. Il était un des plus jeunes coureurs dans sa catégorie et pourra y revenir l’an prochain.

Les parents des deux garçons, Éric et Louanne Gravel, accompagnent leurs fils, ce qui entraîne beaucoup de déplacements et de travail. Éric est le mécanicien de l’équipe Damco Racing, nommée ainsi pour l’entreprise de carburant du couple, Damco Fuels à Moonbeam.