Propos recueillis par Thibault Jourdan

Pourquoi a-t-on décidé de créer le Programme des candidats du Manitoba en 1998?

La raison d’être, c’était qu’au Manitoba, d’après le gouvernement de l’époque, on ne recevait pas notre part d’immigrants qui arrivaient au Canada. Le Manitoba représentait 4 % de la population, on disait : on devrait avoir au moins 4000 nouveaux arrivants qui arrivent à l'intérieur de nos frontières. Dans les faits, on en recevait à peu près 2000, 2500.

On s’est alors demandé : qu’est-ce qu’on peut faire pour augmenter ce nombre? On en est arrivé à la conclusion que, si on avait un programme où les gens font vraiment une demande pour immigrer au Manitoba, les gens se prépareraient davantage. C’était pas compliqué! Il fallait vraiment trouver comment créer un lien plus rapproché entre la demande et la destination, qui était le Manitoba.

Que contenait concrètement l’entente avec le fédéral?

Le Manitoba voulait une entente avec le gouvernement fédéral sur la politique touchant l’immigration et les services d’accueil pour les immigrants. L’entente nous permettait premièrement d’élaborer un programme de sélection centré sur le Manitoba et, en deuxième lieu, d’avoir les fonds du fédéral pour l’accueil des immigrants sous la gestion de la province.

Très vite, le programme remporte un grand succès. Comment l’expliquez-vous?

La réussite a été évidente dès le début. On a commencé petit. La première année, on avait conclu dans l’entente qu’on irait chercher 200 candidats. Mais ce qu’on a vu, c’est que, dès qu’on a lancé le programme et qu’il a été connu, on a été débordés par le nombre de demandes. Alors on a renégocié pour augmenter le nombre de candidats qu’on pouvait accepter : 200, la première année, 250, la deuxième année, 400, la troisième année… Et là, j’ai pu renégocier avec Ottawa en disant : on ne veut pas un nombre fixe, on veut que le Manitoba établisse lui-même son objectif démographique. On a, par la suite, fixé un objectif de 10 000 personnes immigrantes par an jusqu'à 2006.

Je pense qu’on a si bien réussi parce qu’il y avait énormément de nouveaux arrivants qui voulaient faire venir des membres de leurs familles, des amis… Le succès, cependant, ne dépendait pas que des fonctionnaires. Il est aussi dû à l’appui qu’on recevait dans les communautés, aussi bien urbaines que rurales. Les communautés multiculturelles voulaient augmenter leurs nombres par l’immigration.

Comment a réagi le fédéral en voyant ce succès au Manitoba?

Le gouvernement fédéral était très soucieux de vouloir essayer ce PCM dans une petite province comme le Manitoba parce que les résultats se verraient immédiatement, plutôt que dans une grande province comme la Colombie-Britannique, par exemple.

On a fait l’évaluation et on vu qu'un an plus tard, plus de 80 % des gens [qui avaient eu comme destination le Manitoba] étaient toujours au Manitoba. Dans l’évaluation fédérale, 50 % des personnes qui s'installent à Montréal sont parties ailleurs un an plus tard.

Quel impact ce programme a-t-il eu sur la francophonie dans la province?

Il a assurément aidé. Il y avait un volet stratégique francophone. C’était certain que, quand on recevait des dossiers de francophones, on suivait le nombre de demandes pour essayer d’augmenter les nombres autant que possible quand ils correspondaient aux critères. Étant francophone, j’ai vu qu’on avait un outil qui pourrait bien servir la communauté.

Le visage de la francophonie au Manitoba a énormément changé, et une des raisons à cela, c’est le PCM. Avant, par exemple, on disait aux étudiants francophones qui terminaient leurs études et qui voulaient utiliser leurs nouvelles compétences sur le marché canadien de retourner dans leur pays et de faire une demande sur le programme canadien. Or, il y avait très peu de ces jeunes diplômés qui revenaient.

Quel impact a eu le PCM sur l’économie de la province?

L’économie a pris de l’ampleur. Plus d’emplois, plus de demandes, plus de gens qui sont disponibles pour entrer sur le marché du travail… L’immigration est un outil tellement valable!

On voit, avec les 20 ans qui ont passé, que des communautés dans le sud du Manitoba, comme Morden, Winkler, Altona, Steinbach, les villages ont triplé et les industries dans ces villages-là ont pris énormément d'ampleur parce qu’il y avait des gens qui pouvaient occuper les nouveaux postes qui étaient créés.

L’établissement du PCM a poussé la croissance dans nos villes, nos villages et a eu un effet énorme sur l’économie manitobaine.

Au final, quel a été l’un des plus grands défis du PCM?

Avec le temps, le défi a été de réduire les critères de sélection qui ont eu pour effet de faire que seul un pourcentage de gens peuvent y répondre. On reçoit toujours le nombre d’immigrants qu’on veut chaque année, mais certaines personnes disent qu’on ne peut plus faire venir des gens de notre parenté comme autrefois et que, maintenant, c’est plus des individus qui répondent à des critères économiques, et le côté social, familial est moins évident qu’il l’était. Ça se comprend.

Le grand défi, ce sont les critères et le fait qu’on ne peut pas recevoir tout le monde, mais en termes de croissance démographique [le nombre qu’on reçoit] c’est un chiffre important pour la province.