Samedi, à Williamsport, en Pennsylvanie, l’équipe de jeunes joueurs de baseball a gagné 2-1 contre l’Espagne, mais une défaite lundi signerait pour eux la fin de leur aventure.

Selon l’entraîneur-chef des Allstars, les joueurs devront jouer leur meilleure partie de l’année pour que leur saison se continue.

« Nous sommes confiants, affirme Mike Marino. Nous ne connaissons pas bien l’équipe du Mexique, mais historiquement, ils ont toujours été bons.

Des rencontres avec des vedettes

Les enfants ont pu profiter dimanche d’une journée de congé pendant laquelle ils ont rencontré certains de leurs héros de la Ligue majeure de baseball.

Ils ont notamment eu la chance de se prendre en photo avec l’ancien joueur des Blue Jays de Toronto, Jose Bautista.

Les joueurs des Phillies de Philadelphie Nick Williams et Maikel Franco et le lanceur vedette des Mets de New York Noah Syndergaard ont aussi rencontré leurs jeunes admirateurs.

16 équipes dans le championnat

La série mondiale des petites ligues voit s’affronter 16 équipes de jeunes joueurs de partout dans le monde, du 16 au 26 août, à Williamsport, en Pennsylvanie.

Le tournoi existe depuis 1947.