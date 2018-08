Ce soutien financier permet la poursuite de travaux amorcés depuis plusieurs années. Par exemple sur les alliages d'aluminium qui représentent aujourd'hui plus de 50 % des ventes de Rio Tinto alors que les clients cherchent de plus en plus des métaux avec des propriétés précises.

L’aide permettra aussi de continuer la recherche sur l'électrolyse d'aluminium elle-même, particulièrement en ce qui a trait à la dissolution de l'alumine dans les cuves.

Ces recherches fondamentales menées à l'UQAC mobilisent une trentaine de personnes : étudiants, techniciens et chercheurs.

La rectrice, Nicole Bouchard, rappelle que le soutien des entreprises représente 30 % des budgets de recherche de l'institution. Cet appui qui a permis de maintenir des activités laissées de côté sous l'administration de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

Au niveau des organismes de financement, on est revenu à un meilleur équilibre, mais il faut se dire que dans les dernières années, rappelons-nous l'ancien gouvernement, toute la recherche fondamentale a été charcutée à peu près et c'est comme ça qu'on a réussi à garder vivante une recherche ici, à l'UQAC , estime Nicole Bouchard.

Pour les étudiants, ces liens avec les entreprises peuvent ouvrir des portes intéressantes.

Moi-même, j'ai fait mes études en maîtrise à l'UQAC à la fin des années 80 et j'ai été embauché. Je faisais mes travaux de maîtrise au CRDA et j'ai par la suite été embauché au CRDA , raconte le directeur du Centre de recherche et développement d’Arvida (CRDA), Frédéric Laroche.

L'ensemble du budget de recherche de l'UQAC s'élève à près de 40 millions de dollars.

D’après le reportage de Denis Lapierre