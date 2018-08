Pour le moment, les randonneurs n’ont pas à payer ou à réserver pour accéder aux pistes gérées par BC Parks.

« Que ce soit en restreignant le nombre de randonneurs sur les sentiers ou en ajoutant des frais d’entrée, [nous souhaitons que la province] contrôle la quantité de personnes qui visitent les pistes quotidiennement », explique la directrice administrative du village, Nikki Gilmore. Des mesures semblables existent déjà dans certains parcs nationaux.

Le sentier surpeuplé de Joffre Lakes est à l’origine de la demande de la Municipalité de Pemberton. « C’est parti de la quantité phénoménale de visiteurs à Joffre Lakes, des conflits liés au stationnement dans la rue et de l’usage du sentier en tant que tel », raconte Nikki Gilmore.

La gestion des déchets pose également un problème durant les périodes les plus occupées.

Il est commun de voir des voitures stationnées sur le bord de la route sur des centaines de mètres dans le secteur de Joffre Lakes. Photo : YouTube/Echo Culture

En mai dernier, BC Parks a interdit les animaux domestiques dans le parc de Joffre Lakes, justifiant cette décision par les effets négatifs de leur présence sur la faune. Certains randonneurs avaient alors critiqué l'interdiction et soutenu que le volume trop important de visiteurs était à l'origine des problèmes, et non les animaux domestiques.

En plus d’un accès contrôlé aux sentiers, la Municipalité demande une augmentation du financement consacré aux infrastructures, à l’entretien et à l’embauche de personnel pour les parcs provinciaux.

Avant d’être soumise au gouvernement provincial, la résolution de Pemberton doit d’abord être approuvée par les délégués de l’ensemble des municipalités lors du congrès de l’UBCM qui aura lieu en septembre à Whistler.