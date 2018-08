Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le mémoire, en lien avec le projet minier Authier à La Motte, a été déposé lundi dans le cadre du processus de consultations publiques.

Le CREAT n'est pas favorable à ce projet minier en raison, selon l'organisme, du manque de rigueur de l'évaluation environnementale et de l'absence d'information.

L'organisme croit que plusieurs aspects du projet devraient être détaillés et bonifiés.

Le CREAT recommande ainsi au promoteur de préciser les impacts du projet au niveau de la pollution de l'air, des nuisances sonores, du transport, des dommages causés à la biodiversité et à la qualité de l'eau.

La présidente du CREAT, Jacinthe Châteauvert, croit également qu'il est nécessaire que le projet minier Authier soit assujetti à la procédure d'évaluation environnementale provinciale et que des audiences publiques du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE) soient réalisées.