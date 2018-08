Nous savons qu'entre 7 et environ 15 milliards de lentilles [en plastique souple] sont utilisées aux États-Unis chaque année, et ce nombre augmente d'année en année, parce que de plus en plus de gens utilisent les lentilles quotidiennes. Rolf Halden, directeur du Center for Environmental Health Engineering au Biodesign Institute de l'ASU

Certaines lentilles tombent accidentellement ou sont jetées à la poubelle, mais beaucoup de gens choisissent de « les jeter dans les toilettes simplement parce qu'ils n'ont pas d'instructions sur ce qu'il faut en faire », a-t-il dit.

L'enquête menée auprès de 400 porteurs de lentilles de contact en Arizona a révélé qu'environ un participant sur cinq a déclaré qu'ils les jetaient dans l'évier ou les toilettes.

« Il s'agit d'un nombre assez élevé, si l'on considère qu'environ 45 millions de personnes aux États-Unis portent des lentilles de contact », a déclaré Charles Rolsky, un étudiant au doctorat qui travaille avec Rolf Halden et un troisième membre de l'équipe de l'ASU, Varun Kelkar.

Les lentilles qui sont évacuées par chasse d'eau traversent le réseau d'égout et la plupart finissent dans les stations d'épuration des eaux usées où, étant plus lourdes que l'eau, elles ont tendance à couler dans la boue.

Les lentilles dans l'épandage des boues

La manipulation mécanique a fragmenté la partie extérieure des lentilles que l'équipe a récupérées de la boue. Ils ont également appris que les usines de traitement n'ont pas changé la composition moléculaire des polymères que l'on retrouve dans de nombreuses lentilles de contact.

Les municipalités américaines peuvent disposer des boues dans des sites d'enfouissement, les incinérer ou adopter « l'approche la plus courante, qui est appliquée à environ 55 % de tous les biosolides produits aux États-Unis, soit de les épandre sur les terres », indique M. Halden.

Ainsi, le plastique peut ensuite entrer dans la chaîne alimentaire par les vers de terre dans le sol, ou il peut se retrouver dans les rivières, les lacs et les océans par les eaux de ruissellement lorsqu'il pleut. Une partie du plastique prend une route plus directe vers les cours d'eau lorsqu'il y a des débordements dans les usines de traitement.

6 à 10 tonnes métriques dans les eaux usées

Les déchets plastiques sont considérés comme des microplastiques lorsqu'ils se décomposent en de minuscules fragments de moins de 5 millimètres (5000 microns) de longueur.

L'équipe de chercheurs universitaires estime qu'entre 6 et 10 tonnes métriques de lentilles en plastique se retrouvent dans les eaux usées aux États-Unis chaque année.

De plus, les plastiques utilisés dans les lentilles de contact sont différents des autres déchets plastiques, comme le polypropylène, que l'on retrouve dans les batteries de voiture et les textiles.

Les lentilles de contact sont souvent fabriquées avec une combinaison de polyméthacrylate de méthyle, de silicones et de fluoropolymères pour créer un matériau plus doux qui permet à l'oxygène de passer à travers la lentille et de se rendre à l'œil.

Les plastiques peuvent avoir la capacité d'absorber les contaminants, et donc les tessons de plastique, ils seront probablement chargés de produits chimiques toxiques, comme les métaux lourds, les BPC et d'autres choses. Rolf Halden

Il espère que la recherche aidera à « amorcer un dialogue avec les producteurs de lentilles de contact et à travailler avec eux pour mieux prendre soin du flux de matériel », et les encourager à inclure des consignes sur les emballages sur la bonne façon de disposer de ses lentilles usagées.