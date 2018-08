Un texte de Cécile Gladel

On a quitté Aurélie Laflamme après son bal de graduation du secondaire, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer au cégep. On la retrouve à l’âge de 22 ans, quand elle a fini l’université et qu’elle emménage dans son premier appartement.

Pourquoi avoir fait l’impasse sur les cinq ans de sa vie de cégépienne et universitaire après avoir consacré huit tomes à sa vie au secondaire? En entrevue, India Desjardins avoue ne pas le savoir, précisant avoir suivi son instinct et son idée.

L'auteure dit avoir voulu mettre l’emphase sur un âge où on vit de gros changements, comme l'indique le titre de ce neuvième tome : Voler de ses propres ailes.

India Desjardins Photo : Radio-Canada

« À 22 ans, c’est l’âge du premier appartement, du premier emploi. Le moment de la vie où tu veux t’émanciper. C’est l’âge de quelque chose de nouveau. Aurélie pense que ça va être la liberté, mais est-ce que ça va l'être vraiment? À voir », lance l’auteure qui n'en dit pas plus.

India Desjardins a dévoilé la couverture dans un message Facebook lundi matin qui avait déjà généré plus de 3000 commentaires en début d’après-midi. L’écrivaine ne pensait pas que les lecteurs seraient aussi enthousiastes par les nouvelles aventures de son héroïne qu’ils ont vu grandir. Aurélie Laflamme avait 14 ans dans le tome 1. « Ça me fait autant plaisir que ça fait peur. Vont-ils autant aimer [ce nouveau livre que les précédents], car Aurélie ne m’appartient plus vraiment », explique India Desjardins.

India Desjardins avait annoncé l'an dernier qu'elle planchait sur un neuvième tome.

Une pétition d’une centaine de jeunes avait fait germer la possibilité d'une suite. L'écrivaine les avait rencontrés.

Je leur ai dit que j’écrirais une suite quand j’aurais une bonne idée, mais que ça pouvait prendre plusieurs années. Finalement, je l’ai eue en revenant de ma rencontre avec eux. Si je n’avais pas eu une idée, je ne l’aurais pas fait, je n’ai pas subi de pression du tout India Desjardins

Le défi d’écrire pour un large public

Choisir d’écrire une nouvelle étape de la vie d’Aurélie Laflamme comme jeune adulte a représenté un défi pour l’écrivaine. Il fallait trouver le ton juste pour raconter l'histoire d’un personnage de 22 ans qui pouvait être lue autant par des enfants de 10 ans, qui découvrent Aurélie, que par les premières lectrices de la série, maintenant adultes.

Évidemment, vu son âge, Aurélie Laflamme a une vie sexuelle. Elle en avait d'ailleurs aussi une dans les huit premiers tomes, mais cela n’a jamais été au cœur de l’histoire.

Je me suis concentrée non pas sur des scènes graphiques, mais sur les émotions. Je pense qu’on peut raconter une histoire sans sexe. On peut comprendre entre les lignes India Desjardins

Un neuvième tome unique

Cette nouvelle aventure d’Aurélie Laflamme ne marque pas le retour de la série. Il n’y a aura pas de dixième tome dans les prochaines années. Cependant, India Desjardins ne ferme pas la porte au retour ponctuel de son héroïne dans 10, 15 ou 20 ans, là encore si elle a une bonne idée. « Aurélie fait partie de moi. »

Ce neuvième tome est publié aux Éditions de l'Homme au Québec et aux Éditions Michel Lafon en France.

Les huit tomes d'Aurélie Laflamme ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique.

Deux films scénarisées par India Desjardins ont aussi été portés au grand écran à partir des aventures de la jeune femme : Le Journal d’Aurélie Laflamme en 2010 réalisé par Christian Laurence et Aurélie Laflamme : Les pieds sur terre en 2015 signé Nicolas Monette.