Un texte de Camille Laventure

Tourisme au Québec

Cette application est d’abord une mine d’informations pour tout savoir sur plus de 10 000 attraits touristiques au Québec, ensuite un excellent moyen de faire ses recherches par région ou par activité pour construire un itinéraire de vacances, puis finalement un calendrier pour ses escapades dans la Belle Province.

Lorsque vous entrez dans l’application pour la première fois, celle-ci vous demande automatiquement dans quelle langue vous désirez télécharger le contenu. Cette appli a l’avantage de fonctionner sans connexion Internet. Vous avez donc accès à cette énorme quantité d’informations et à votre itinéraire personnalisé où que vous soyez.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Le planificateur de Tourisme Gaspésie

Ce n’est pas une application à proprement parler, mais plutôt le site web de Tourisme Gaspésie, qui a été construit à la façon d’une appli. Vous n’avez donc pas besoin de le télécharger dans l’App Store ou le Google Store.

Pendant votre navigation sur le site et votre recherche d’activités, de restaurants ou d’hébergements, vous pouvez ajouter les éléments qui ont capté votre attention dans vos favoris en cliquant sur le coeur. Vous pouvez ensuite créer un itinéraire de vacances à partir des activités qui se trouvent dans vos favoris. Le site se chargera en plus de vous suggérer des arrêts sur la route en Gaspésie, selon les dates que vous avez choisies et votre itinéraire.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Système d’exploitation : s.o.

Guide officiel des Laurentides

Le principe de l’application est simple : laissez votre guide touristique à la maison, et n’apportez que votre téléphone! En plus d’offrir beaucoup d’informations sur les différents lieux touristiques, restaurants et sites d’hébergement des Laurentides, l’appli vous permet de construire votre itinéraire de voyage ou de consulter des suggestions de routes selon vos intérêts.

Parmi les fonctions intéressantes de l’appli, il y a la section « Journal », qui vous permet de rédiger votre carnet de voyage et d’y ajouter des photos. De plus, la carte du Guide est agréable et facile à utiliser : retrouvez-y l’ensemble des points d’intérêt des Laurentides, identifiés sur le plan par une icône claire (restaurant, musée, hôtel, etc.).

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Visitez notre portail consacré aux vacances