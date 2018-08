La Société de transport de Montréal (STM) et la Société de transport de Laval (STL) ont précisé dans un communiqué que 30 des bus commandés iront à Montréal et 10 à Laval. « À ce jour, il s’agit de la plus importante commande ferme d’autobus électriques au Canada », ont-elles aussi souligné.

Le contrat pour la conception des autobus, qui s'élève à 43,2 millions de dollars, a été attribué à l'entreprise canadienne New Flyer Industries Canada ULC. Le gouvernement du Québec a contribué financièrement à cette acquisition.

La STL a par ailleurs déclaré qu'elle n'achètera que des autobus électriques dès 2023.

À Montréal, trois autobus entièrement électriques circulent déjà dans les rues.