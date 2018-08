Donna Greening, la coordonnatrice des activités communautaires de Parkinson Canada au Manitoba, explique que, lorsqu'on diagnostique la maladie de Parkinson chez une personne, la nature de la maladie fait en sorte que le style de vie de son conjoint change aussi de manière radicale.

« Alors que la maladie progresse, il doit occuper un rôle plus important dans la vie de la personne malade », dit-elle.

Parkinson Canada estime qu’au Manitoba, 6800 personnes ont reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative et ajoute que le nombre de Manitobains souffrant de la maladie de Parkinson devrait doubler au cours des 14 prochaines années.

Selon Parkinson Canada, les aidants naturels ont un fardeau financier et émotionnel. Les données montrent aussi que plus d'un aidant sur quatre occupe un emploi à temps plein tout en prenant soin d'un être cher. De plus, 40 % de ces aidants naturels disent avoir de la difficulté à payer les dépenses liées à la maladie.

À la lumière de ces chiffres, deux nouveaux groupes d'aides sont offerts pour venir en aide aux aidants naturels. Au total, deux groupes sont offerts à Winnipeg, et un groupe, à la population de Brandon.

Selon Donna Greening, les personnes aidantes ont tendance à négliger leurs propres besoins.

Nous voulons offrir un endroit pour que ces personnes puissent discuter de leurs frustrations, de leurs joies et de leurs défis dans un endroit sécuritaire. Nous voulons offrir une oreille attentive à ces personnes. Ça peut être difficile pour les personnes soignantes qui ne sont pas dans des groupes d'appui puisqu’elles se sentent coupables de décharger leur problème sur les autres. Donna Greening, coordonnatrice des activités communautaires de Parkinson Canada au Manitoba

Selon elle, toutes les personnes de ce groupe ont déjà été dans cette situation ou le sont à l’heure actuelle.

Bernice Peichl est l’aidante naturelle de son conjoint depuis 14 ans. Depuis qu’il a reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson, elle dit avoir participé à presque toutes les rencontres.

Pour elle, c’est un endroit unique. « Au début, ça m’a permis d’apprendre des choses sur la maladie et les ressources disponibles », explique-t-elle. Elle ajoute que, dans ce groupe, les participants comprennent complètement ce qu’elle vit.

Elle a dû abandonner une grande partie de ses activités et de sa vie sociale. Tout repose maintenant sur ses épaules, que ce soit la préparation des repas, le ménage et l’administration des médicaments. Ce groupe lui permet maintenant de rencontrer d’autres personnes et de se faire des amis.

Afin de répondre aux besoins de la communauté, Parkinson Canada organise une marche dans plusieurs villes du Canada dans le but d’amasser des fonds.

Les Manitobains qui souhaitent contribuer pourront participer à Brandon, le 8 septembre, à Gimli, le 9 septembre, et à Morden et à Winnipeg, le 15 septembre.