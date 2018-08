Avec les informations de Jean-Marc Belzile

En 2013, le conseil des ministres adoptait un projet d'une valeur de 79 millions de dollars.



De nombreux imprévus ont toutefois été rencontrés durant les travaux.



Le coût global a donc été revu à la hausse par le conseil des ministres au montant de 101 millions de dollars en juin 2016.



Si tout se déroule comme prévu, les travaux auront eu lieu sur une période de 5 ans, soit d’août 2013 à octobre 2018.



La mairesse d'Angliers, Lyna Pine, croit que la fin des travaux sera appréciée de ces citoyens.

Dans n'importe quoi, on dirait que l'être humain s'adapte. Ça fait cinq ans qu'on s'adapte. Ce qu'on a hâte, c'est de reprendre possession de nos lieux. Lyna Pine

« On a un parc municipal qui est utilisé pour les travaux et je pense que les gens ont hâte de le réutiliser », soutient la mairesse.



En 2016, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques précisait que ce barrage joue un rôle essentiel au Québec.



Il permet notamment de contrôler des inondations dans les régions de Gatineau et de Montréal.