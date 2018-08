Services de santé Alberta dit que les dégâts doivent être réparés et inspectés avant que les soins ne puissent reprendre.

Les patients qui ont besoin de soins urgents devraient se diriger vers les urgences de l’hôpital de l’Université de l’Alberta, du Royal Alexandra ou de l’hôpital Grey Nuns à Edmonton. Ils peuvent aussi se rendre à Saint-Albert ou Sherwood Park.

Des soignants restent présents au Misericordia pour prendre en charge les patients qui s’y présenteront malgré la fermeture.

Construit il y a cinquante ans

La salle des urgences a été construite en 1969 et n’a pas été rénovée depuis une trentaine d’années. En 2015-2016, plus de 50 000 personnes y ont été traitées, soit deux fois plus que le nombre pour lequel le service a été conçu.

La construction d’une nouvelle salle d’urgence devrait commencer avant la fin de l’année.

Le bâtiment de l’hôpital Misericordia est vieillissant et a connu plusieurs épisodes semblables ces dernières années.

En 2013 et 2014, des opérations chirurgicales ont dû être reportées en raison, là aussi, de fuites d’eau.