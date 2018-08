Les travaux ont notamment été rendus possibles grâce à un appui financier de 420 000$ de Développement économique Canada.

Le nouveau parc Lions a été inauguré à Amos. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, s’est dit heureux de pouvoir offrir un espace de qualité à sa population.

« À la base, il y avait déjà un parc et on avait effectivement une forêt qu’on a dû couper parce que les arbres tombaient. Aujourd’hui on offre quelque chose pour nos familles, pour nos sportifs, on veut que les gens socialisent. On veut un esprit communautaire, mais que les gens sortent dehors », soutient-il.

Le parc Lions a été inauguré après plusieurs mois de travaux. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

C’est un parc qui gagne à être connu et j’espère que les gens vont se l’approprier. Sébastien D'Astous

Le parc Lions d’Amos propose maintenant une piste asphaltée et éclairée de 710 mètres, des modules de jeux pour tous âges et des panneaux dédiés à encourager les gens à faire de l’activité physique.