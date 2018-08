Le nouvel équipement destiné à la chaîne de montage va permettre BRP d'améliorer sa productivité et son efficacité.

« Les derniers investissements importants à l'usine de Valcourt remontent à 2005 et on était dû pour remettre nos usines à niveau avec les technologies les plus récentes pour s'assurer d'avoir des emplois de qualité ici au Québec et qu'on peut les rendre compétitifs », explique le président et chef de l’exploitation de BRP, José Boisjoli.

Ces ajouts à la fine pointe de la technologie vont permettre à BRP de produire sur la même ligne d'assemblage des motoneiges et des véhicules trois-roues ce qui va également contribuer à améliorer la productivité à l'usine qui emploie 1200 personnes.

