Byrun Boutin-Maloney, de son vrai nom, a su charmer tant les juges que le public lors de la demi-finale du festival qui a eu lieu samedi. En plus d’être retenu parmi les quatre finalistes, il a remporté le prix du public et celui de la meilleure présence sur scène.

Pour lui, il était important de créer une relation avec le public. « Tout le monde a trois chansons. Tu es sur la scène juste pour environ 15 minutes. Moi je voulais vraiment faire rire le monde et je voulais connecter avec eux », a-t-il raconté en entrevue à l’émission Point du jour, lundi matin.

C’est sur la même lancée qu’il compte poursuivre mercredi soir lors de la grande finale. Il ne sait pas encore exactement ce qu’il offrira au public, mais une chose est sûre, il souhaite encore les charmer.

« Pour moi, c’est presque plus important maintenant, ce que je dis entre les chansons, avoir quelque chose d’intéressant à dire. Je pense que tu peux connecter avec les chansons, mais tu as ces petits moments parlés avec eux et tu peux vraiment connecter avec eux. Alors je veux juste m’assurer qu’il y a encore cette connexion pour la finale comme il y avait pour la demi-finale », a-t-il expliqué.

D’ici là, il confie avoir déjà pris quelques habitudes à Granby, question de conserver un équilibre. Il répète les chansons qu’il doit présenter une fois par jour, mais il profite aussi de la ville qu’il trouve très belle.

C’est une balance et j’essaie de ne pas trop me stresser et de penser à ce que je vais dire entre les chansons. Je prends ça une journée à la fois Lord Byrun

Fier représentant de l’Ouest

Trois des quatre finalistes du Festival international de la chanson de Granby proviennent du Québec: Laura Lefebvre, Simon Elliot et Jessy Benjamin. Seul candidat hors Québec, Byrun Boutin-Maloney se dit fier de représenter l'Ouest et estime qu’il se doit de « saisir cette opportunité ».

« Je travaille très fort pour ça et je sais qu’il y a plusieurs personnes en Saskatchewan qui me soutiennent. Il y a vraiment de la bonne musique dans l’Ouest et ce n’est pas tout le monde qui la connaît », fait-il valoir.

Je suis très content d’être ici. Je pense que je suis à la bonne place au bon moment. Lord Byrun

La finale du 50e Festival international de la chanson de Granby aura lieu le mercredi 22 août au Palace de Granby. Au total, plus de 140 000 $ en prix sont remis aux demi-finalistes et finalistes.