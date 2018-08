« Au Canada, on traîne de la patte », affirme le président de l’AMC. Selon lui, le Canada a pris un retard important face aux autres pays du G7 en négligeant de moderniser son système de santé.

Il croit que l’efficience des salles d’urgence augmenterait en utilisant les technologies modernes.

Notre système de santé réagit aux problèmes de santé [des personnes âgées et des malades] exactement comme il y a 60 ans Laurent Marcoux, président de l'Association médicale canadienne

Le docteur Marcoux suggère des outils comme de petits moniteurs cardiaques mobiles permettant de comptabiliser des données qui seront transmises au médecin traitant d’un patient, qui pourra ensuite émettre un diagnostic.

« À partir de ces données, on peut même envoyer quelqu’un pour vérifier si ça mérite une hospitalisation ou encore si c’est un problème qui pourrait être réglé à la maison », déclare le président de l’AMC.

Ce type d’initiative permettrait de traiter les symptômes en amont plutôt que d’hospitaliser les patients, une procédure qui coûte très cher selon lui et « désengorgerait énormément le système de santé ».

Mais comment faire ?

Il est bien conscient de l’ampleur du travail. « Ça prend de la bonne volonté, explique-t-il. Notre système de santé doit être transformé. Notre système de santé doit être adapté au monde moderne. »

La technologie peut même permettre d'économiser de l’argent et arrêter de tourner en rond Laurent Marcoux, président de l'Association médicale canadienne

Selon lui, engorger une urgence, surcharger un hôpital et mettre des personnes âgées dans des lits quand elles pourraient être traitées à la maison coûtent très cher, et des économies importantes pourraient être faites.

Il mise sur la présence à la rencontre de décideurs provinciaux et nationaux, dont la ministre fédérale de la Santé Ginette Petitpas Taylor, pour faire changer les choses.

« On s’attend à un leadership fort du fédéral. Il y a de la péréquation qui est redonnée aux provinces en santé, explique Laurent Marcoux. Je crois qu’il faut orienter les provinces pour qu’elles appliquent davantage les nouvelles technologies. Je suis certain que tout le monde en serait gagnant et ce n’est pas vrai que ça coûterait plus cher. »

Le système de santé dans son ensemble doit changer, pense le docteur. « Il faut changer les modes de rémunération [des médecins, pour prendre en compte les nouveaux types de consultation en ligne].[…] Il faut changer la législation et la réglementation », suggère ce dernier.

La rencontre de l’AMC les 20 et 21 août à Winnipeg traite de l’intégration des technologies en santé. Environ 700 intervenants du monde de la santé sont attendus.

Le coup d’envoi de l’évènement sera donné grâce à une conférence où l’intervenant apparaîtra en hologramme et, selon Laurent Marcoux, ce type de technologie représente potentiellement l’avenir des consultations avec un médecin. « Avec l’évolution de la technologie, on s’en va là, peut-être même plus de ça, et il faut être préparé », dit-il.