L’entreprise Save the Drive espère lancer une application mobile dès la légalisation du cannabis le 17 octobre. Dans un premier temps, elle vise Edmonton et Calgary, mais aussi Vancouver et Toronto.

La PDG Chanel Graham voit des clients potentiels du côté des utilisateurs de marijuana médicale trop malades pour quitter leur logement. Elle pense aussi aux consommateurs qui auraient déjà trop consommé pour prendre le volant et se rendre eux-mêmes au magasin.

La livraison aurait lieu le jour même, alors qu’une commande sur le site mis en place par la province de l’Alberta mettra plusieurs jours à arriver.

« Il y a un besoin et une demande au Canada », affirme Chanel Graham.

Channel Graham, PDG de Save the Drive, assure que les clients devront fournir une pièce d'identité pour recevoir du cannabis. Photo : Radio-Canada

Son entreprise prévoit employer trois livreurs à temps plein et six à temps partiel, ainsi qu’au moins 200 autres qui seraient payés à chaque livraison, selon le modèle utilisé par les applications de livraison de repas à domicile.

Dès qu’un client aura passé une commande, le chauffeur devra aller acheter lui-même le cannabis dans un magasin et le livrer. Le client payera par carte bancaire ou en espèces au moment de la livraison. Le livreur recevra une commission.

La commission albertaine des jeux de hasard et de l’alcool a affirmé que les règles albertaines interdisent aux entreprises privées chargées de la vente de détail du cannabis d’en vendre en ligne ou d’en livrer aux clients.

Monopole provincial sur la livraison

Seule la Commission sera autorisée à vendre en ligne, la livraison étant assurée par Postes Canada.

Chanel Graham affirme que son entreprise ne vendrait pas réellement de cannabis, mais qu’elle ne ferait que livrer la marchandise, de la même façon qu’un ami pourrait apporter de la bière à quelqu’un d’autre et se faire rembourser ensuite.

Elle reconnaît cependant que ça pourrait représenter une difficulté pour son projet : « Ça va être une zone grise sur laquelle on va devoir travailler avec la Commission ».