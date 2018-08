Seuls certains utilisateurs sont concernés par ces bandes-annonces, mais plus d’un s'est plaint sur le réseau social Reddit, ainsi que sur Twitter, ces derniers jours.

Pour ceux visés par la nouveauté, un encart s’ouvre en version plein écran après la fin d’un épisode d’une série qu’ils étaient en train de regarder. Un message les invitant à découvrir une autre fiction est alors suivi d’une bande-annonce de celle-ci.

Dans un communiqué transmis au site Ars Technica, Netflix a confirmé son initiative, précisant que les utilisateurs pouvaient couper court à la diffusion des publicités s’ils le souhaitent.

Pour gagner du temps?

« Nous sommes en train de voir si l’apparition de recommandations entre les épisodes aide nos membres à découvrir des histoires qu’ils pourront apprécier plus rapidement », indiquent les responsables de la plateforme.

Ainsi, officiellement, l’idée est de faire gagner du temps à ceux qui pourraient ensuite chercher pendant plusieurs minutes une autre série ou un autre film à regarder. Ces publicités mises de l’avant feraient seulement la promotion du contenu Netflix.

Le géant des services de diffusion de vidéos en ligne n’a pas précisé la durée de la période de test. On ne connaît pas non plus le nombre d’utilisateurs concernés par la démarche.