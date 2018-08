La pochette de l'album Their Greatest Hits 1971-1975 du groupe The Eagles. C'est l'album le plus vendu de tous les temps Photo : Asylum

La Recording Industry Association of America (RIAA) a confirmé lundi à l’Associated Press que l’album des Eagles était maintenant certifié 38 fois disque de platine. En ajoutant les ventes de cassettes, de vinyles, de CD et les ventes en ligne, 38 millions d’exemplaires se sont écoulés.

L’album en question est sorti en 1975. Il pousse en deuxième position Thriller, l’album phare de Michael Jackson, qui cumule des ventes de 33 millions d'exemplaires.

RIAA a aussi annoncé que l’album Hotel California, des Eagles, sorti en 1977, était certifié 26 fois disque de platine et se classait maintenant en troisième position des meilleures ventes de tous les temps.

Le dernier relevé des ventes de l’album des plus grands succès du groupe date de 2006. À l’époque, il avait été certifié 29 fois disque de platine. La mise à jour des ventes de Thriller a été faite l’an dernier.

Don Henley, fondateur du groupe The Eagles, en concert à Nashvile le 29 octobre 2017 Photo : Getty Images/Rick Diamond

« Nous remercions nos familles, notre agent et notre équipe, les radios et surtout nos loyaux admirateurs qui nous sont fidèles, au gré des hauts et des bas, depuis 46 ans. Que de chemin parcouru », a déclaré Don Henley, le fondateur des Eagles et seul membre original du groupe.

Changement pour compter les ventes d'album

À l’origine, un album ou une chanson devenait disque de platine après avoir été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. En 2013, la RIAA a changé ses règlements pour inclure les ventes en ligne, sur Spotify, YouTube et autres services de musique en ligne.

Depuis ces modifications, 1500 écoutes en ligne équivalent à la vente d’un album, et l’achat de 10 chansons en ligne égale la vente d’un album.

The Eagles est un groupe californien formé au début des années 1970, connu pour sa musique country rock. Les plus grands succès du groupe sont Hotel California et Take It Easy. Ce dernier titre faisait partie de leur premier album, sorti en 1972, Eagles.

Le groupe s’est séparé en 1980 pour se reformer en 1994 avec deux membres originaux, Don Henley et Glenn Frey. Ce dernier est mort en 2016. Après un bref arrêt, The Eagles est revenu sur scène avec Don Hanley, accompagné de Deacon Frey (fils de Glenn), de Timothy B. Schmit, de Joe Walsh et de Vince Gill. Des concerts du groupe sont prévus tout l’automne aux États-Unis.

Don Henley et Deacon Frey en concert à Nashville le 29 octobre 2017 Photo : Getty Images/Rick Diamond

Le groupe original était composé de Don Henley à la batterie et au chant, de Glenn Frey à la guitare, au piano et au chant, de Randy Meisner au chant et à la basse ainsi que de Bernier Leadon au chant, à la guitare et au banjo.

The Eagles a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 1998.