Camilo Baldivia s'apprête à commencer son quatrième secondaire. Il devra toutefois faire le deuil de son école secondaire puisqu'il a été expulsé du programme sport-études parce qu'il est en échec en arts plastiques. Le jeune homme était également en échec en français et en anglais, mais il a pu se reprendre grâce à des cours d'été. Or le cours d'arts plastiques n'est pas offert en reprise.

Conséquence, le jeune Camilo devra changer d'école et s'inscrire à son école de quartier puisqu'il ne fait plus partie du programme sport-études de l'école du Triolet.

« Je sais que s'il ne demeure pas dans le sport-études, ça va être difficile de le garder à l'école. Son sport, sa gang et ses amis, c'est ce qui le garde à l'école. Il joue au baseball depuis qu'il a 3 ans et demi, c'est sa vie le baseball » raconte sa mère qui demande à la Commission scolaire de la région-de-Sherbrooke (CSRS) de le réintégrer dans le programme.

Sylvie Lavallière ajoute que son fils a fourni beaucoup d'efforts pour garder le cap sur ses études.

Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un enfant dyslexique, mais Camilo avait des livres à lire et on passait des soirées à lire des pages chacun notre tour parce que pour lui lire c'est trop difficile. Sylvie Lavallière, mère de Camilo Baldivia

Camilo est conscient que c'est un privilège de faire partie du programme sport-études.