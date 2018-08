Une opération d’ignition planifiée a été effectuée par les équipes qui combattent les incendies dans le corridor entre Smithers et Prince George, dans le centre-nord de la province.

En brûlant les combustibles sur une distance de six kilomètres, entre le lac Stern et le ruisseau Ormond, les pompiers espèrent freiner la croissance du feu de Shovel Lake, qui s’étend sur près de 850 kilomètres carrés.

Cet incendie est le plus important en Colombie-Britannique actuellement et a mené à plusieurs centaines d’ordres et d’alertes d’évacuation. Environ 2800 évacués sont enregistrés au Centre de soutien d’urgence de Prince George.

Dans les Kootenays, le Service de lutte aux incendies soutient que des vents en provenance du nord-est et du nord-ouest ont repoussé le feu de Meachen Creek sur lui-même.

Les 4500 habitants de Kimberley sont sous alerte d’évacuation en raison de cet incendie. Ils doivent donc être prêts à quitter leur résidence à tout moment.

« La météo nous a beaucoup aidés en fin de semaine, et pas seulement les vents, indique le maire de la ville, Don McCormick. Le temps était plus frais et c’était beaucoup plus humide. »