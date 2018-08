Le gouvernement a lancé un concours dans les médias sociaux intitulé Maybe You Should Come Home (Vous devriez peut-être rentrer à la maison), qui s'adresse aux Insulaires qui ont quitté la province et qui songent à revenir s'y établir. Les participants sont invités à partager sur Twitter les raisons pour lesquelles ils aimeraient rentrer au bercail.

Le prix du concours est un billet d'avion aller simple pour l'île.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'est donné pour objectif d'accroître la population de la province.

Mais la campagne de rapatriement ne fait pas l'unanimité.

Cette [campagne] est comme une gifle au visage de beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas vivre dans leur province d'origine , affirme Jill MacIntyre, 22 ans, qui fait partie de ceux qui ont critiqué la campagne sur Twitter.

La jeune diplômée est revenue à l'île après ses études à l'Université Mount Allison. Mais elle dit qu'en raison du manque de logement abordable et de la difficulté à trouver un emploi dans son domaine, elle quittera probablement la province d'ici un an.

Peu de débouchés à l'île

Nathan Hood est confronté au mêmes défis. Le jeune diplômé universitaire, âgé de 23 ans, dit qu'il n'a pas réussi à trouver du travail dans son domaine. Il songe lui aussi à quitter l'île. Vous voyez plusieurs de vos amis parmi les plus brillants qui vont tenter leur chance ailleurs, dit-il. Ils partent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne trouvent pas ici les occasions qu'ils recherchent.

Le gouvernement devrait d'abord investir dans la création de bons emplois et trouver une solution à la crise du logement qui sévit dans la province, selon Jill MacIntyre et Nathan Hood.

Toutefois, ce ne sont pas tous les jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard qui critiquent la campagne de rapatriement.

Payton Jadis, 23 ans, prévoit quant à elle rester dans la province. Il y a beaucoup de place pour grandir et pour faire avancer les choses , explique la jeune diplômée universitaire et membre des jeunes libéraux de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le gouvernement provincial affirme, pour sa part, que des mesures sont prises en marge de la campagne de rapatriement pour mettre fin à la pénurie de logements abordables, notamment.