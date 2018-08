Cette fusion fera en sorte qu’à compter du 24 septembre prochain, les territoires de Québec, Charlesbourg, Beauport, Ste-Foy, Val-Bélair, Saint-Émile et Wendake ne constitueront plus qu’une seule et grande agglomération de taxi.

Le RITQ mise sur son application mobile qui donne la priorité à la voiture de taxi la plus près du demandeur.

« Les temps de réponse aux clients seront plus courts, ce qui sera bon pour les clients. Il y aura moins de voyages à vide, donc moins de pollution. Et la distance entre les courses sera plus petite, ce qui sera plus rentable pour les chauffeurs », souligne Abdallah Homsy, porte-parole du RITQ.

Une flèche pour Uber

Cette fusion est d’autant plus utile lorsque la demande de taxis est forte dans un lieu et à un moment précis, notamment à l’aéroport Jean-Lesage, au port de Québec ou dans les gares de train.

« Dans un contexte où nous voulons être complémentaires au RTC et au réseau structurant, c’est un avantage concurrentiel important. En fait, il n’y a qu’une seule entreprise qui doit craindre cette mesure : Uber. En pouvant prendre des clients partout et avec une application mobile meilleure que la leur, nous pourrons enfin lutter à armes presque égales, comme Uber n’a toujours pas à payer de permis de taxi, » ajoute M. Homsy.

L’application Taxi Coop est utilisée par plus de 25 000 personnes chaque mois et a été téléchargée 70 000 fois, selon le RITQ.