Un texte de Camille Feireisen

Karine Boucquillon a la passion de la mer chevillée au corps. Depuis ses 12 ans, elle navigue. D’abord les petits Optimist, ces voiliers pour enfants à une seule voile, puis les dériveurs et enfin la croisière.

« J’étais passionnée immédiatement par le fait d’avancer avec le vent et je n'ai pas cessé depuis. »

La Méditerranée, l’Atlantique… jusqu’au lac Ontario, il s’agit d’une « vraie passion », dit-elle.

Son voilier mesure 9,5 mètres (31 pieds), c’est un Beneteau‎ français et il s’appelle Dewdrop.

Un capitaine de bateau, c’est la personne responsable sur les embarcations, même si celle-ci est très petite, c’est comme ça qu’on l’appelle , précise-t-elle. Le capitaine est la personne responsable devant la loi, non seulement de son équipage, de ses passagers, mais aussi de l’embarcation elle-même et aussi des autres navigateurs.

Je regarde d’où vient le vent, ça me permet de décider quelles amarres je vais enlever en premier , explique-t-elle.

Une fois les amarres larguées et le moteur allumé, la balade peut commencer.

« Ce que je propose c’est d’aller faire un petit tour dans le port de Toronto et on va sortir par le chenal Ouest », dit Karine.

Il existe deux passages pour sortir des îles de Toronto, celui du port vers le grand lac, le passage Ouest et le passage Est, au bout des îles, qui laisse davantage passer les gros cargos.

Karine Boucquillon remarque qu’il y a peu de femmes qui deviennent capitaines de bateau. « Je rencontre des femmes qui font de la régate sur des dériveurs, donc de petits bateaux, sinon, elles accompagnent leurs maris, peu d’entre elles dirigent leur bateau », explique-t-elle.

Même son de cloche du côté de son amie Kim, qui l’accompagne en mer ce jour-là. « C’est très facile de suivre les rôles traditionnels de l’homme et de la femme sur un bateau : il est capitaine et elle est membre de l’équipage. Sur mon bateau, je suis meilleure capitaine que mon mari, sauf en ce qui concerne l’arrimage, c’est lui qui s’en occupe », dit-elle.

Au Club Island Yacht fréquenté par les deux femmes dans les îles de Toronto, il n'y a qu'elles qui naviguent seules.

Depuis deux ans, Karine a donc décidé d’initier d’autres femmes à sa passion. Le mercredi soir, tandis que le Club organise des virées en mer pour ses membres, elle accueille quelques femmes sur son Dewdrop.