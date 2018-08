Les plages Moonlight et Ramsey sont interdites aux baigneurs jusqu’à nouvel ordre.

Vendredi, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a aussi confirmé la présence d’algues bleu-vert dans le lac Nepahwin et le bras ouest du lac Nipissing dans Sudbury-Est.

Des avis de floraison d’algues bleu-vert signalent aux baigneurs la présence de la cyanobactérie. Photo : Radio-Canada/Claude Gagnon

Il a fait chaud et nous avons eu un été sec, dit l’inspecteur Jonathan Groulx du bureau de Santé publique de Sudbury & Districts. Alors quand la chaleur se met de la partie et qu’il y a absence de pluie, il n’y a pas de turbulence dans l’eau et vous allez apercevoir les algues bleu-vert .

Il anticipe davantage de présence de ces toxines d’ici la fin de l’été.