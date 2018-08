Ottawa entend mettre en œuvre un projet pilote visant à offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi aux travailleurs des industries saisonnières admissibles et qui commencent à toucher des prestations entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020 dans 13 régions ciblées.

Le fédéral veut aussi offrir sur deux ans, avec les provinces et les territoires, des subventions salariales et des programmes de formation professionnelle et d’aide à l’emploi destinés aux travailleurs des industries saisonnières.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean‑Yves Duclos, a annoncé ces changements au régime d’assurance-emploi lundi matin, à Escuminac, au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement estime qu’environ 51 500 travailleurs des industries saisonnières auront accès aux cinq semaines de prestations supplémentaires, dont près de 7000 au Nouveau-Brunswick.

Les régions économiques de l’assurance-emploi ciblées pour les cinq semaines de prestations supplémentaires sont les suivantes:

Restigouche–Albert

Madawaska–Charlotte

Est de la Nouvelle-Écosse

Ouest de la Nouvelle-Écosse

Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard (sauf la capitale)

Terre-Neuve-et-Labrador (sauf la capitale)

Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord

Centre du Québec

Chicoutimi-Jonquière

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Nord-Ouest du Québec

Yukon (sauf la capitale)

Le coût total des changements annoncés est estimé à quelque 230 millions de dollars, soit la somme annoncée dans le budget de 2018 pour aider les travailleurs des industries saisonnières.