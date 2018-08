Les étudiants qui retournent sur les bancs d'école lundi matin devront s'adapter à une toute nouvelle réalité. Le Cégep a décidé de rendre son campus sans fumée. Une politique qui s'applique autant aux étudiants qu'au personnel et qui a été adoptée l'automne dernier.

Des panneaux indiquent clairement qu'il est interdit de fumer sur le campus du Cégep de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Rousseau

« Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est totalement sans fumée. On va essayer de soutenir nos gens, d'ailleurs plusieurs personnes m'ont dit qu'ils arrêtaient de fumer ce matin ! C'est ça l'idée et ça devient le déclencheur de cette politique », Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke qui précise que le règlement va inclure aussi l'interdiction de vapoter ou encore de faire usage du cannabis.

Nouveau programme de formation de culture du cannabis

Au début de l'été, le Cégep de Sherbrooke a annoncé un nouveau partenariat avec MYM nutraceutical, l'entreprise qui a commencé à s'installer à Weedon. Rappelons que le projet évalué à 200 millions de dollars prévoit la construction de 15 serres pour produire du cannabis à des fins thérapeutiques.

« Nous voulons bien cibler les besoins de cette entreprise afin de développer des programmes de formation qui vont répondre aux besoins de cette entreprise. On attend des précisions du côté de MYM nutraceuticals. On va probablement commencer avec des programmes sur mesure et éventuellement ça va s'inscrire dans quelque chose de crédité » explique Marie-France Bélange du Cégep.

Le programme de formation devrait mener à une attestation d'études collégiales en production et culture du cannabis. Les premiers cours pourraient être dispensés dès cet hiver.