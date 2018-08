Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées dans un accident impliquant deux automobiles et un autocar, dimanche, dans l'est de l'Ontario.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) signale qu'une petite voiture qui se déplaçait vers l'ouest sur l'autoroute 60 près de Huntsville, dans le secteur du Parc provincial Algonquin, a quitté sa voie et percuté l'autocar de face.

L'automobile a effectué des tonneaux avant de frapper une autre voiture.

La mort de deux personnes a été constatée sur les lieux de l'accident. Une personne grièvement blessée a été transportée par une ambulance aérienne à un hôpital de Toronto alors que deux autres victimes ont été traitées pour des blessures mineures.

L'autocar ne transportait aucun passager lors de la collision.

L'enquête de la police sur les circonstances exactes de l'accident se poursuit.

Un accident à Richmond Hill a fait un mort dimanche soir. Photo : Radio-Canada/Tony Smyth/CBC

Une femme de 22 ans est morte dans un accident de voiture à la suite d'une collision latérale à Richmond Hill dimanche soir.

Trois autres personnes ont été blessées. L'une d'elles a été transportée dans un centre de traumatologie avec des blessures graves et les deux autres ont été emmenées dans un hôpital local dans un état qui ne mettait pas leur vie en danger.

La police régionale de York a été appelée sur les lieux vers 21 h 30, l'accident s'est produit vers l'avenue Bayvieux et la rue Woodriver, près du chemin Elgin Mill Est.

Un tronçon de l'avenue Bayview, de la rue Woodriver et de la route Elgin Mills a été fermé pendant la nuit en raison de l'enquête. La route a été rouverte vers 5 h lundi matin.

Un homme âgé de 32 ans et originaire d'Aurora est mort dans un accident impliquant une motocyclette à Barrie.

Le conducteur a succombé à ses blessures après avoir été conduit à l'hôpital.

L'accident s'est déroulé sur la route Cundles Est et vers le chemin J.C Massie

Les routes ont été fermées pendant plusieurs heures.