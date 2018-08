L’ouverture du centre de distribution, qui doit permettre l’embauche d’environ 1000 personnes, avait déjà été confirmée par le député d’Orléans Andrew Leslie, en mai dernier.

Ces nouvelles installations feront plus d'un million de pieds carrés et nécessiteront 99 quais de déchargement pour camions et plus de 1000 places de stationnement.

Le nouvel entrepôt doit voir le jour près de l’autoroute 417 à l’extrémité est de la ville d’Ottawa, au 5371, chemin Boundary.

Une construction qui amène de la poussière dans le voisinage

Situés à 7 kilomètres à l'est de l'emplacement du futur entrepôt, les propriétaires du chemin McVagh n'avaient jamais imaginé que ces travaux auraient pu les affecter.

Il y a six mois, Chantal Lee et son mari, Kevin Martin, ont emménagé dans leur maison rurale située à l'est d'Ottawa, près de Kars, dans l'espoir de trouver la paix et la tranquillité.

Mais à la mi-juillet, le couple a déclaré que des centaines de camions à benne passaient chaque jour sur leur route de gravier, la recouvrant d’une épaisse couche de poussière.