Le premier ministre a affirmé qu'il s'agissait d' un grand jour pour la ville d'Ottawa, la province et le Canada.

Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à des entreprises grandes et petites canadiennes et étrangères à mesure qu'elles grandissent et prennent de l'expansion au Canada , a déclaré Justin Trudeau.

Il a profité de ce lancement pour valoriser l'économie canadienne, soulignant que le taux de chômage était au plus bas depuis 40 ans, soit 5,8 % en juillet.

Ce projet nous permet de diversifier notre économie , a assuré pour sa part le maire Watson.

L’ouverture du centre de distribution doit permettre la création de plus de 600 emplois, selon Amazon.

D'après l'entreprise de construction Broccolini, responsable du chantier, la construction du centre de distribution entraînera aussi la création de jusqu'à 1500 emplois.

Ces nouvelles installations feront plus d'un million de pieds carrés et nécessiteront 99 quais de déchargement pour camions ainsi que plus de 1000 places de stationnement.

Le nouvel entrepôt verra le jour près de l’autoroute 417 à l’extrémité est de la ville d’Ottawa, au 5371, chemin Boundary.

Une construction qui amène de la poussière dans le voisinage

La poussière près du chantier de construction d'Amazon à Ottawa dérange. Photo : Radio-Canada

Leurs demeures se trouvant à sept kilomètres à l'est de l'emplacement du futur entrepôt, les propriétaires habitant sur le chemin McVagh n'avaient jamais imaginé que ces travaux auraient pu les toucher.

Il y a six mois, Chantal Lee et son mari, Kevin Martin, ont emménagé dans leur maison rurale située à l'est d'Ottawa, près de Kars, dans l'espoir de trouver la paix et la tranquillité.

Mais à la mi-juillet, le couple a déclaré que des centaines de camions à benne passaient chaque jour sur leur route de gravier, la recouvrant d’une épaisse couche de poussière.

C’est déjà un parc industriel depuis longtemps. Ç’a toujours été dans les plans d’avoir une grande entreprise ici, avec beaucoup d’employés , a cependant fait remarquer le conseiller du quartier Cumberland, Stephen Blais. Ce dernier a également souligné que des travaux allaient permettre d'améliorer la circulation dans le secteur et ainsi diminuer les inconvénients sur le voisinage .

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe