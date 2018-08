L’église a été ravagée par un incendie les 24 et 25 juin derniers. Seuls les murs sont restés debout.

Le comité de sauvegarde a tenu une réunion publique, dimanche, pour faire le point sur ses travaux. Une centaine de personnes y ont participé.

Les représentants du comité ont expliqué qu'ils sont optimistes, puisque les ingénieurs leur auraient dit que les murs semblaient encore solides à première vue.

Le comité espère conserver les murs, en les solidifiant s’il le faut, et construire une église plus petite à l'intérieur. Cette dernière ne compterait qu’un étage et n’aurait pas de clocher.

Ce n’est pas le projet de rebâtir à l’identique. C’est rebâtir une église modeste, à l’intérieur des murs qui sont là, avec une partie multifonctionnelle, une salle communautaire, pour répondre aux besoins de la communauté. Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde.

Les assurances ont indiqué au comité de sauvegarde qu'elles verseraient 2,5 millions de dollars pour reconstruire l’église, peu importe le scénario retenu.

Si on reconstruit à l’intérieur des anciens murs, les travaux coûteraient jusqu'à 3,5 millions de dollars, selon le comité de sauvegarde.

Des participants à la réunion publique ont remis en question le projet, car la communauté devrait trouver elle-même 1 million de dollars.

On ne peut pas demander à Bas-Caraquet non plus de toujours se saigner pour une église. On est en 2018 et le monde a changé. Si vous présentez un projet viable, je serai pour , a déclaré André Vienneau, un participant.

Le débat était émotif. Les gens ont déjà donné 860 000 $ au cours des cinq dernières années à la campagne de financement pour sauver l'ancienne église.

Mais le comité de sauvegarde affirme que l'argent ne viendrait pas des citoyens. Le projet est de faire une église qui serait à la fois un lieu de culte et une salle communautaire. Le comité espère obtenir l’appui financier du fédéral et du provincial pour construire cette salle communautaire.

Une centaine de personnes ont participé à la réunion publique, dimanche, à Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, le comité de sauvegarde attend le rapport définitif de la firme d'ingénieur d'Halifax, à la mi-septembre, sur la solidité des murs de l’ancienne église.

L'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin, a déjà dit au lendemain de l’incendie qu’il souhaitait démolir les murs et bâtir une plus petite église à la place.

La prochaine réunion publique est prévue pour la fin de septembre. Le comité compte présenter à ce moment plus de détails et de chiffres à la population.

Avec les renseignements de Nicolas Steinbach