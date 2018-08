Le but de la réunion spéciale est de discuter de la marche à suivre dans le but de répondre à la décision de Doug Ford. L’opposition à Queen’s Park a d’ailleurs qualifié cette décision d’antidémocratique.

Une des solutions envisagées par le conseil municipal de Toronto est de demander une injonction.

Depuis que la réunion spéciale a été annoncée, M. Ford a tenté, en utilisant des tactiques qui rappellent celles du président américain, de la faire dérailler.

À deux reprises, M. Ford a émis des lettres ouvertes enjoignant le maire de Toronto, John Tory, de modifier le sujet de la rencontre spéciale. Dans ces lettres, M. Ford accuse M. Tory de laisser tomber les Torontois dans la lutte contre la violence armée, sujet qui n’a rien à avoir avec la réunion de lundi.

Après une première lettre de M. Ford, émise vendredi, M. Tory a répondu que la réunion spéciale était prévue pour discuter d’un seul sujet et que la violence armée était discutée lors des réunions régulières du conseil municipal.

Puis, samedi, M. Ford a émis une seconde lettre, accusant M. Tory de « laisser tomber les Torontois » et lui demandant une fois de plus de changer le sujet de la rencontre spéciale. M. Tory a répondu que le sujet de la réunion ne pouvait être changé, que M. Ford jouait au sourd et qu’il se « souvenait probablement des règles, lui qui a siégé en tant que conseiller municipal » de 2010 à 2014.