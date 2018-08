Un texte de Bienvenu Senga

C’est très important, vu qu’on a un nouveau gouvernement et qu’on va pouvoir rencontrer certains ministres , indique le maire de Greenstone, dans le nord-ouest ontarien, Rénald Beaulieu.

Il compte notamment réitérer l’importance du projet de mine d’or à ciel ouvert que promeut depuis près de sept ans la compagnie Greenstone Gold Mines. Le manque de ligne de transmission électrique assez puissante pour desservir la mine met à mal les 500 emplois qu’elle pourrait créer.

Sans cette ligne électrique, la compagnie doit investir des millions et des millions de dollars seulement pour le début. On veut que le gouvernement trouve des moyens pour nous aider à faciliter les choses. Rénald Beaulieu, maire de Greenstone

Le maire de Greenstone, Rénald Beaulieu Photo : Radio-Canada/Thomas Gerbet

La municipalité de Greenstone est née de la fusion, en 2001, des communautés de Geraldton, Longlac, Beardmore et Nakina.

On a quatre systèmes de traitement d’eaux usées, quatre arénas, quatre de chaque chose. On veut que le gouvernement reconnaisse cela et prenne cela en considération lorsqu’on fait des demandes de subventions , ajoute M. Beaulieu.

Plusieurs rencontres prioritaires sont prévues à l’agenda du maire de North Bay, dans le nord-est de la province, Al McDonald.

Le maire de North Bay, Al McDonald Photo : Radio-Canada

Il prévoit s’entretenir avec le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, au sujet du rôle que devrait jouer la commission de transport d’Ontario Northland, dont le siège se trouve à North Bay, dans le développement du Cercle de feu.

On a une occasion d’utiliser une organisation de première classe comme la Commission pour extraire le chromite et les autres minéraux du Cercle de feu et de manière efficace. C’est la meilleure manière de le faire sous les contraintes environnementales et cela créerait des emplois pour les résidents de North Bay. Al McDonald, maire de North Bay

M. McDonald tient aussi à obtenir un engagement du nouveau gouvernement à continuer de soutenir l’industrie cinématographique de North Bay . Il précise que les retombées économiques de ladite industrie ont été de près de 10 millions de dollars en 2017 et aimerait voir l’expansion se poursuivre.

C’est une industrie vibrante qui crée des emplois, que ce soit pour les acteurs, les metteurs en scène, les charpentiers et le collège Canadore en bénéficie aussi au niveau de la formation , fait savoir le maire.

Le cannabis au rendez-vous

Le maire McDonald prendra également part à la session portant sur la légalisation du cannabis qui aura lieu à la conférence.

À quelques semaines de l’entrée en vigueur de la mesure du gouvernement fédéral, il dit vouloir mieux comprendre les paramètres que la province mettra en place notamment sur la vente du cannabis .

Même son de cloche chez le maire de Rivière des Français, Claude Bouffard.

Qu’est-ce que ça va nous coûter pour appliquer les lois [entourant le cannabis]? On ne sait pas encore ce qui va arriver. S’ils nous donnent toutes les responsabilités, ça va coûter cher. On veut savoir ce que le gouvernement attend de nous. Claude Bouffard, maire de Rivière des Français

Mini-rencontre de l'AFMO

Le maire Bouffard ne sera pas candidat aux élections municipales du 22 octobre. Il quittera également bientôt son poste de président de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO).

L’ AFMO tiendra sa propre conférence annuelle du 19 au 21 septembre à Kirkland Lake, mais M. Bouffard rencontrera à Ottawa les membres de la structure associative.

On appuie toujours les municipalités pour qu’elles deviennent bilingues ou les aider à leur montrer comment elles peuvent s’y prendre pour offrir des services en français quand c’est demandé par les résidents , conclut-il.

La conférence prendra fin mercredi.