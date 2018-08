Les incidents ont eu lieu à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Prieur.

Dans la matinée de dimanche, un des chiens hébergés par la famille a attaqué gravement le premier enfant, âgé de 4 ans, à l'intérieur de l'appartement. Celui-ci a subi plusieurs blessures à la tête.



Hospitalisé, on lui a fait une vingtaine de points de suture, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).



La famille n'aurait pas contacté les policiers à ce moment, mais aurait réussi à enfermer le chien à l'intérieur de l'appartement, a rapporté le porte-parole du SPVM, Manuel Couture.



Vers 15 h, le chien est parvenu à s'échapper et a mordu un second enfant, âgé de 7 ans. Il a été gravement blessé au bras. Un adulte a aussi subi une blessure mineure.



Des policiers arrivés sur les lieux ont pris en charge le chien et l'auraient confié à un organisme spécialisé autorisé par la ville de Montréal.

En juin dernier, Québec a reculé sur sa volonté d'interdire les chiens de type pitbull, après avoir souligné l'absence de consensus scientifique sur leur dangerosité.

D'après les informations de Marie-Laurence Delainey