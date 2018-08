« Pas aujourd’hui, non. » De passage au micro de Christiane Charette, sur les ondes d’ICI Première, c’est de cette façon que le premier ministre a répondu quand l’animatrice lui a demandé s’il avait une annonce à faire concernant Mme Bourdon.



« Je ne sais pas ce qu’elle va décider, mais on est ouverts, on est toujours intéressés », a-t-il ajouté, avant de confirmer que le Parti libéral du Québec (PLQ) tente d’attirer la possible candidate depuis déjà un bon moment. Son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a déjà tenté de la recruter, a par ailleurs confirmé le premier ministre, dimanche.



Pourquoi l’infirmière de formation et gestionnaire d’expérience a-t-elle fait faux bond à la Coalition avenir Québec (CAQ)? Peu de détails ont filtré, dimanche. François Legault n'a pas voulu détailler la teneur des pourparlers tenus samedi à son domicile d’Outremont avec Gertrude Bourdon.



Selon nos informations, Mme Bourdon exigeait une hausse annuelle de 8 % du budget du ministère de la Santé. Mais surtout, elle voulait que le chef de la CAQ s'engage à ne pas rouvrir l'entente avec les médecins spécialistes. François Legault est resté – et reste – ferme sur cette promesse.



« Quand on regarde le salaire des médecins spécialistes au Québec, ils gagnent plus qu'en Ontario. Pourtant, les infirmières gagnent moins, les médecins de famille gagnent moins. C'est une injustice, ce n'est pas équitable. Donc oui, on va rouvrir l'entente avec les spécialistes », a-t-il réitéré, dimanche.



Tous les partis d'opposition proposent de déchirer l'entente avec les médecins spécialistes.



C'est donc dire que pour faire le saut en politique tout en restant cohérente avec ses demandes, Mme Bourdon aura comme seule option le PLQ.



« Quand il y a des conversations privées, je n'en parle pas publiquement », avait dit plus tôt dimanche M. Couillard, reconnaissant implicitement que son parti et la gestionnaire du réseau de la santé se parlent.

Avec les informations de Sarah Sanchez