Un texte de Samuel Desbiens

C’est le cas au Domaine & Vins Gélinas, à Saint-Sévère, où les grappes de raisin dans les vignes seront prêtes à être récoltées une semaine avant l’année dernière selon le propriétaire, Frédéric Gélinas.

« La vigne n’a pas besoin de beaucoup d’eau et a besoin de beaucoup de chaleur pour développer ses raisins et avoir une belle maturité. Cette année, toutes les conditions sont là pour avoir des fruits de qualité », affirme-t-il.

La situation est semblable au Domaine du Clos de l’Isle, à Bécancour. Le propriétaire, Daniel Harrisson, pense pouvoir récolter ses fruits une dizaine de jours plus tôt que prévu.

Favoriser la qualité du produit

Les deux propriétaires estiment toutefois que la quantité ne sera peut-être pas au rendez-vous malgré les belles températures estivales. Un phénomène qui n’inquiète pas les deux hommes.

« Ça peut être une plus petite quantité parce que le raisin risque d’être un peu moins juteux, mais il va être plus sucré et moins acidulé. Ça va faire des vins qui ont une meilleure qualité et qui vont être plus faciles à vinifier », souligne M. Gélinas.

« On va avoir une quantité de vin moins grande, mais tellement plus intéressante », note pour sa part M. Harrisson.

Une activité populaire

Autant à Saint-Sévère qu’à Bécancour, les activités offertes par les vignobles attirent de plus en plus d’amateurs de vin âgés entre 18 et 25 ans.

« C’est très familial comme endroit alors beaucoup de jeunes familles sont intéressées à venir pour faire une sortie estivale », croit M. Gélinas.

« C’est sûr que la majorité de notre clientèle est âgée de 35 à 60 ans, mais il y a de plus en plus de jeunes dans la vingtaine qui s’intéressent aux vignobles et qui connaissent vraiment les produits », mentionne de son côté M. Harrisson.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard