Récemment, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a officialisé un nouveau modèle de vente de cannabis qui ouvre la porte à des entreprises privées, ce qui ne manque pas de susciter d'énormes inquiétudes chez les élus municipaux.

À quelques semaines de la légalisation du cannabis prévu le 17 octobre, des municipalités pensent que le plan conservateur n'est pas une bonne idée.

Plusieurs maires de la province se posent des questions sur les modalités de mise en oeuvre de ce modèle.

Qui va payer pour le système? Va-t-on changer les règlements de zonage? , s'est questionné le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui a indiqué qu'il y a encore plusieurs questions sans réponse.

Jim Watson estime que ce changement coûtera à la ville d'Ottawa près de 6 millions de dollars par année, notamment pour effectuer le contrôle des magasins.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada

Le maire aurait préféré poursuivre avec le modèle d'une société provinciale de vente de cannabis, tel que proposé par le précédent gouvernement libéral.

Jim Watson affirme qu'Ottawa n'écarte pas la possibilité de refuser les boutiques privées sur son territoire.

Pas d'unanimité

Nous autres à Casselman, on ne supportera pas ça , a indiqué le maire de Casselman Conrad Lamadeleine. Qu'on produise du cannabis pour faire des médicaments oui, ça c'est correct, parce que ça peut avoir du bon. Mais, pour consommer et à fumer, on n'est pas d'accord du tout.

De nombreux élus municipaux présents à Ottawa s'inquiètent aussi de la sécurité de leurs citoyens si les magasins privés reçoivent l'autorisation de vendre de la marijuana récréative.

François Saint-Amour, maire de La Nation, a dit pour sa part que le secteur privé peut bien gérer la vente de cannabis. Quand quelqu'un fait un faux pas, ils vendent à des mineurs, ils perdent leurs licences , a-t-il suggéré.

Des élus très remontés sur la question n'écartent pas de faire bande à part, estimant qu'il est plutôt préférable de laisser la Société ontarienne du cannabis organiser la vente en ligne et dans les magasins.

Opportunité

Au milieu de cette inquiétude, certains voient cependant la mise en place du modèle conservateur comme une opportunité.

Gary McNamara, un ancien président de l'AMO et maire de Tecumseh, a soutenu pour sa part que cela permettra d'engager une conversation avec les citoyens et les instances gouvernementales. C'est très important d'avoir cette conversation avec nos frères et nos soeurs du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial , a-t-il fait valoir.

Gary McNamara, ancien président de l'Association des municipalités ontariennes et maire de Tecumseh. Photo : Radio-Canada

Le congrès de l'Association des municipalités ontariennes va offrir l'occasion pour les élus locaux et provinciaux de discuter du sujet à fond.

Le gouvernement de l'Ontario a d'ailleurs indiqué qu'il mettrait sur pied des règles strictes pour encadrer la libéralisation de la vente de cannabis.

Les membres de l'Association des municipalités ontarienne vont approfondir le sujet au cours de leur congrès cette semaine. D'autant plus que le premier ministre Doug Ford sera présent pour répondre à leurs questions.

Avec les informations de Godefroy Chabi