Ken Davison a mis 5 heures à franchir la ligne d'arrivée. Le chronomètre ne faisait toutefois pas partie de ses préoccupations pour ce centième marathon.

« Je pensais surtout à tous les partenaires d’entraînement qui m’ont accompagné depuis 35 ans et dont plusieurs ne sont plus parmi nous », raconte-t-il.

Il y a 50 ans, il avait entrepris de courir son premier marathon. Épuisé, les pieds couverts d'ampoules, il s'était juré de ne jamais recommencer, mais 99 courses plus tard, il ne regrette pas d'avoir changé d'avis. Il a ainsi couru près de 4200 kilomètres seulement lors de marathons et encore bien plus si on compte ses innombrables heures d’entraînement.

Ken Davison s'était juré de ne plus jamais courir un marathon après sa première expérience. Photo : CBC

Sa persévérance a de plus été reconnue après la course quand les organisateurs lui ont remis une lettre de félicitations signée par la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley.

Il était particulièrement heureux de parcourir les derniers mètres de ce marathon en compagnie de ses petits-enfants.

C’était le temps fort de ma journée. Ken Davison, marathonien

« Météo parfaite »

Ken Davison et les quelque 5000 autres coureurs ont pu profiter de conditions favorables. Une dizaine de degrés, et un éclaircissement du nuage de fumée qui recouvre la province ont permis à Lucas McAneney de remporter la course avec un temps de 2 h 26.

« Nous étions si nerveux cette semaine, raconte le fondateur de la boutique The Running Room, John Stanton. Avec un indice de [mauvaise] qualité de l’air au-dessus de 10 samedi, nous nous demandions si l’événement allait avoir lieu étant donné le risque pour la santé des coureurs.

La course pour enfant avait déjà dû être décalée du samedi au dimanche. Il y avait également près de 10 000 spectateurs venus encourager les coureurs.

Ken Davison affirme quant à lui que cette 100e course est loin de marquer la fin de sa carrière. Sa prochaine destination : le marathon de Boston, en avril 2019.