Accompagné d’environ 80 candidats, M. Pouliot a présenté son équipe devant une centaine de partisans dans la circonscription de Charlesbourg.

« Ça fait chaud au cœur d’avoir une grosse équipe comme ça au Parti conservateur du Québec », a-t-il lancé.

Il a présenté sa formation politique comme étant le seul changement possible pour les Québécois.

« La CAQ, ce n’est pas vraiment du vrai changement. On pense que la CAQ c’est comme le PQ, c’est comme le PLQ, ces trois partis-là sont pareils », a-t-il dit.

Ça fait 40 ans qu’on tourne en rond au Québec. Ça fait 40 ans qu’on élit PQ, PLQ, c’est pareil. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec

Le parti a bon espoir de présenter 125 candidats le jour du scrutin.

Des attaques colorées

Le chef Adrien Pouliot n’a pas manqué d’attaquer ses adversaires dans un langage coloré.

« Le moment est venu de faire la même chose avec le Parti libéral qu’avec les couches : les changer régulièrement », a-t-il dit, faisant référence aux paroles de l’écrivain Mark Twain.

« La CAQ c’est une boîte de chocolats, on ne sait jamais ce qu’il y a dedans », a-t-il affirmé, en faisant référence cette fois-ci au film Forrest Gump.

« Aujourd’hui, le chocolat de la CAQ il tourne du salé au poivré. On ne sait jamais ce qu’il y a dedans », a ajouté le politicien.

Le chef du PCQ Adrien Pouliot devant son équipe Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Taille de l’État

Il a aussi critiqué la taille de l’État, qui selon lui n’a pas cessé d’augmenter depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir.

On ne peut pas vivre toujours sous la grande fiction de l’État. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec

Il a affirmé qu’en proportion, il y a 115 000 fonctionnaires de moins en Ontario et 237 000 de moins en Alberta.

« Quand t’as besoin de 15 permis pour ouvrir un dépanneur, ça te prend ben des fonctionnaires », a-t-il souligné.

Le chef du PCQ veut réduire la taille de l’État et les impôts. « On est les seuls, on pense, à avoir une position cohérente sur le rôle de l’État au Québec », a indiqué M. Pouliot.

Il sera candidat dans la circonscription de Chauveau, présentement détenue par la libérale Véronyque Tremblay, aussi ministre déléguée aux Transports.

« On pense que le Québec mérite d’avoir à l’Assemblée nationale une voix à droite du centre », a-t-il dit.

Avec les informations de Camille Simard