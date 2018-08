Plus de 30 000 personnes ont foulé le site cette année, selon les organisateurs.

Au menu des activités figuraient encore de nombreuses découvertes. La co-propriétaire du restaurant Zante's Bar & Grill de New Liskeard, Stéphanie Lynn, avait préparé des tacos pour l'occasion et avait aussi apporté son savon au bacon fait à partir des gras de cuisson.

Fait à la main, selon des méthodes traditionnelles. Nous prenons les gras du restaurant, nous faisons en sorte de les recycler et nous faisons un savon avec , a expliqué Mme Lynn.

Le restaurant avait concocté des tacos pour l’occasion, déclinés de trois façons : porc, bœuf et jackfruit.

C’est un fruit tropical qui quand il est cuit ressemble au porc effiloché, alors nous le servons comme une option végé , a mentionné Mme Lynn.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

À quelques heures de la fermeture de la 17e Foire gourmande, sa présidente, Line Descoteaux, débordait encore d'énergie.

Du pur bonheur. Je l'avais souhaité au début, à l'ouverture officielle, et c'est ce qu'on a reçu, on a eu du bonheur, on a eu des exposants comblés, une foule, ma foi, gigantesque.

Plus de 30 000 personnes ont assisté à la Foire gourmande en 2018 Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Une édition couronnée de succès, notamment grâce à la présence du président d'honneur, le chef Stefano Faita, qui a eu un coup de coeur pour l'événement.

Les gens, les produits, les transformateurs qui sont ici, vraiment, c'était un tout. L'organisation, les bénévoles, c'est fou, on ne croirait pas à ça. Au-dessus de mes attentes. Et là on ne parle pas du paysage, c'est extraordinaire.

Les microbrasseries étaient plus que présentent à la Foire gourmande du Témiscamingue et du Nord-Est ontarien Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Les microbrasseries de la région se sont imposées cette année.

La copropriétaire du Barbe Broue de Ville-Marie, Carole Marcoux :

« La Foire nous a donné l'occasion de pouvoir vendre nos bières dans les bars pendant tout le week-end et ça, c'était une belle vitrine pour nous. De pouvoir être ici sur le site et rencontrer plus de gens qu'on a l'occasion de le faire avec notre pub, c'était une belle occasion à saisir. »

Une belle occasion pour les artisans, producteurs, transformateurs et artistes de la région d'acquérir de la visibilité.