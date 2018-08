La région de Matapédia et les Plateaux travaille depuis quelques années à faire connaître son territoire et à consolider les forces de ses cinq villages.

Le regroupement de la table de concertation Territoire Solidaire dans la MRC d'Avignon a mis sur pied ce challenge, qui allie la course en sentier, le canot et le vélo de montagne.

Une manière originale de faire découvrir le territoire, selon Caroline Chicoine du comité Matapédia Les Plateaux en action. C'est un endroit qui est comme entre deux régions , dit-elle.

Les coureurs s'égayent dans les sentiers de ce challenge qui s'étire sur 40 kilomètres Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Souvent, les gens ne font que passer. Et pourtant on a vraiment un terrain de jeux super intéressant et on voulait que les gens le voient. Caroline Chicoine, comité Matapédia Les Plateaux en action

Près de cinquante participants ont attaqué une partie du Sentier international des Appalaches, à Saint-André-de-Restigouche. Ils ont poursuivi à vélo, puis complété le dernier pan du trajet à bord d'un canot sur la rivière Matapédia.

Ce parcours qui représente près de 40 kilomètres est le résultat d'une initiative de Territoire Solidaire, selon Isabelle Côté, membre du comité.

On a créé un organisme à but non lucratif pour aller chercher des sous, pour créer cet événement-là.

Deux canots filent sur l'eau de la rivière Matapédia Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Territoire Solidaire propose des solutions aux problèmes de dévitalisation des villages, en mettant leurs ressources en commun.

Plusieurs projets en découlent, dont la Route des Belvédères, qui est présentement en construction. Mais les participants comme Antoine Barillou ont apprécié le parcours.

Quelque kilomètres à vélo attendaient les participants au challenge Matapédia Les Plateaux Photo : Radio-Canada

C'est un beau parcours, des beaux attraits de la région. On fait le tour par tous les beaux petits spots. Antoine Barillou, participant

Benoît Bujold ressort enchanté de cette première visite : Supers beaux paysages, quand on est sorti du bois tantôt, on voyait les montagnes des deux côtés.

Le comité Matapédia Les Plateaux en action souhaite rééditer l'événement l'an prochain, dans d'autres municipalités de Matapédia et les Plateaux.

D'après le reportage d'Adrianne Gauvin-Sasseville