Un texte de Brigitte Dubé



L’un des organisateurs de Révolutions Cap-Chat et spécialiste des éoliennes, Jean-Louis Chaumel, le confirme.

Selon lui, avec la réglementation de Transports Canada, les sites de pratique sont de plus en plus rares et les gens s'entraînent un peu à leurs risques et périls.

Jean-Louis Chaumel (à droite) répond aux questions de deux spectateurs déçus, qui se s'étaient présentés pour voir les prouesses des pilotes de drones. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Ce professeur à la retraite, qui a dirigé le Laboratoire de recherche en énergie éolienne de l'Université du Québec à Rimouski, estime que le site de Cap-Chat est idéal. Ce corridor-là avec le bord de mer, c’est sans montagnes, dit-il. Quand les pilotes sont obligés de contourner une montagne, il y a risque de perte de signal, donc ils n’aiment pas trop trop ça.

Avec les usages multiples des drones, de l’inspection d’éoliennes au cinéma, en passant par l’industrie forestière, les besoins sont nombreux. Quand vous voulez apprendre de façon professionnelle, soulève-t-il, vous devez aller dans des écoles au Saguenay ou à Montréal. Donc c’est compliqué. Mais il faut aussi des heures de pratique pour être certifié, ce qu’on veut offrir aux utilisateurs.

M. Chaumel ajoute que l’entourage de l’éolienne présente des obstacles souvent rencontrés, comme les fils électriques, mais de façon sécuritaire puisqu’il n’y a plus de courant dans l’éolienne.

Selon Jean-Louis Chaumel, l'entourage de l'éolienne présente certains obstacles qui permettent l'entraînement en sécurité. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Ce ne sera pas une école, mais un site d’entraînement et de compétition. On pourra faire des courses d’habileté. Jean-Louis Chaumel, spécialiste des éoliennes

La personne qui souhaite seulement piloter son drone en amateur pour ne pas perdre son investissement pourrait aussi être intéressée.

Le spécialiste assure que la rencontre de pilotes reviendra l’an prochain. Ce genre d’événement serait unique au Québec.

La géante de Cap-Chat est très impressionnante. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Révolutions Cap-Chat de retour l’an prochain

Selon la guide pour la visite de l’éolienne, Myriam Gosselin, l’événement musical Révolutions Cap-Chat prendra une autre forme et se tiendra à une autre date l'an prochain, plus accessible pour les jeunes qui rentrent au cégep à ce temps-ci de l’année.

On pense à présenter d’autres types de musique et à donner une scène à des artistes locaux , avance un autre guide, Samuel Ferland.

Myriam Gosselin et Samuel Ferland, deux guides pour la visite d’Éole. Derrière eux : le système de freinage à disques sur l’axe principal de l’éolienne à axe vertical Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Myriam Gosselin mentionne par ailleurs que les visites de l’éolienne sont toujours très populaires, malgré une légère diminution de l’achalandage par rapport à 2017.

Mais ce sont des touristes qui la visitent, observe-t-elle. Ils connaissent mieux l’éolienne que bien des gens de Cap-Chat qui ne l’ont jamais visitée.

Cet été, plusieurs autobus chargés sont passés sur le site, selon elle.