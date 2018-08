Les élèves avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA et TDAH) auront accès à ces pupitres nouveau genre. « Le besoin est là. Des élèves qui ont des troubles de l’attention, des troubles de l’anxiété, on en a beaucoup dans les classes », lance d’entrée de jeu l’inventeur du vélo-pupitre, Mario Leroux.

Père de trois enfants, l’orthopédagogue de formation s’est inspiré d’un exemple américain pour bâtir son engin « [la version américaine] était de piètre-qualité, c’était même dangereux de mettre un enfant dessus », clarifie-t-il.

Le fondateur du vélo-pupitre, Mario Leroux, montre son invention à une jeune fille. Photo : Radio-Canada

L’homme est reparti de zéro pour mettre sur pied sa propre version, qui ne fait aucun bruit. « Il est vraiment fait ergonomiquement pour qu’un élève puisse s’asseoir dessus, écrire et travailler en même temps », ajoute la commissaire scolaire de la circonscription de Saint-Élie, Christelle Lefèvre.

J’ai eu des élèves qui ne faisaient rien à leur place. Ils sont allés sur le vélo-pupitre et remettaient un travail complet sans erreurs, ce qui ne leur était pas arrivé de l’année scolaire. Mario Leroux, inventeur du vélo-pupitre

Chaque vélo-pupitre coûte environ 1800 $. Les Chevaliers de Colomb ont acheté les deux prototypes grâce à un don d’un contributeur anonyme. L’école a aussi pu compter sur la participation de l’organisme Bouger pour réussir.

Mario Leroux estime qu’il y a à peu près 1000 vélos-pupitres dans les écoles du Québec. Il reçoit des demandes de partout au Canada et même de l’Europe. « Les besoins sont partout », souligne-t-il.

Pour Christelle Lefèvre, cette invention pourra aider tous les élèves et même les enseignants. « C’est une gestion qui est de plus en plus difficile quand l’enseignant sent qu’il y a des élèves trop nerveux dans la classe ou qui perdent de l’attention […] c’est exponentiel le nombre d’élèves qui ont des besoins particuliers », complète la commissaire.