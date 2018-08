Dimanche, William Fradette accueillait citoyens et bénévoles dans son nouveau local situé à l'Auberge Rose et Basilic sur le boulevard des Cascades à Alma. Il en a profité pour lancer officiellement sa campagne électorale.

Candidat pour le Parti québécois dans Lac-Saint-Jean depuis le 29 avril dernier, William Fradette assure que la campagne électorale est commencée depuis bien longtemps.