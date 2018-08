Bien que le Festival des cultures du paysage soit tout nouveau, l’idée qui l’a vu naître, elle, ne date pas d’hier.

Claude DeGrâce, gestionnaire délégué de la Société de promotion de Grand-Pré. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Ce nouvel événement a été conçu pour assurer une continuité avec Grand-Pré 2017, le festival de quatre jours tenu en août l’an dernier, explique Claude Degrâce, de la Société de promotion de Grand-Pré. « C'était un événement dans le cadre du 150e de la Confédération, mais c'était un événement pour célébrer l'amitié entre Micmacs et Acadiens. »

C'est un peu cet esprit que les organisateurs désirent ramener.

« Je pense qu'avec 2012 et l'inscription du Paysage de Grand-Pré sur la liste du patrimoine mondial [de l’UNESCO], Grand-Pré peut peut-être étendre ses ailes et apporter plus de monde à comprendre notre histoire », ajoute Claude Degrâce.

La poète et artiste multidisciplinaire Georgette LeBlanc Photo : Dolores Breau

Le Festival a débuté le 17 août à la Première Nation Glooscap et s'est poursuivi le 18 août au Lieu historique national de Grand-Pré.

En raison de la pluie, le grand spectacle de clôture a été remis à dimanche soir, à compter de 20 h 30.

On y verra Georgette Leblanc, l’Acadienne qui est poète officielle du Parlement canadien, et le musicien Arthur Comeau.

Anika Lirette, la directrice artistique de la Société de promotion de Grand-Pré. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Il y aura de plus des conteurs qui partageront l’histoire de Grand-Pré :

« On va passer à travers toutes les couches historiques du site : de la partie micmaque, acadienne et locale. On fait vraiment un survol du lieu », explique Anika Lirette, la directrice artistique de la Société de promotion de Grand-Pré. « En fait, on voulait juste rassembler tout le monde dans un lieu sacré. On réalise toutes les couches de cette histoire-là sur le lieux où on est en ce moment même. »

Les organisateurs ont non seulement l'intention de recréer l'événement l'an prochain, ils souhaitent en faire une tradition.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet