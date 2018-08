C'est sous un soleil radieux que se prépare le pique-nique familial de Fierté dans la capitale, l'événement inaugural des célébrations de la communauté LGBTQ à Ottawa. Mais un nuage obscurcit les festivités pour plusieurs personnes : la réforme des cours d'éducation sexuelle promise par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford.

C’est certainement dommage parce qu’il y a beaucoup d’enseignants, d’étudiants et de familles qui ont fait de la recherche sur le nouveau curriculum , a soutenu Jeremy Dias, le directeur et fondateur du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité.

Selon lui, quelque chose qui a plus de 20 ans, qui a été créé avant Google, c’est dommage parce que ça va [nuire à] l’éducation des enfants . Il déplore le fait que la communauté LGBTQ ne soit pas incluse dans ce programme vingtenaire.

Après une importante levée de boucliers, la ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, avait précisé que les concepts de consentement et d'identité de genre allaient finalement faire partie du programme de 1998. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude persiste.

On a besoin de détails de la part du ministère de l’Éducation , a demandé M. Dias. On n’a pas beaucoup d’information et la ministre doit donner une direction aux enseignants.

Le programme d'éducation sexuelle mis en place en 2015 par l'ex-gouvernement libéral allait être plus inclusif selon l’activiste, parce qu’il allait inclure des notions comme le mariage gai, la diversité et le consentement.

L'inclusion pour contrer la discrimination

Selon Jeremy Dias, il est important que les membres de la communauté LGBTQ soient inclus dans le curriculum. C’est important pour arrêter la discrimination et l’intimidation dans les écoles , a-t-il soutenu.

Le curriculum doit être revu périodiquement pour s’adapter aux changements et à la culture, selon lui. C’est important qu’on ne recule pas trop, mais qu’on avance dans cette conversation. C’est dommage et c’est triste que la ministre ne comprenne pas pourquoi c’est tellement important , a-t-il fait valoir.

D'autres membres de la communauté LGBTQ se disent eux aussi inquiets du manque de détails par rapport au matériel qui sera abordé dès l'automne prochain.

Toby Whitfield, président du conseil d’administration de Fierté de la capitale. Photo : Radio-Canada

Toby Whitfield, le président du conseil d’administration de Fierté de la capitale, croit qu'il est encore temps pour ajuster le curriculum avant que les élèves retournent sur les bancs d'école.

Il estime que la communauté LGBTQ doit être représentée dans les cours d'éducation sexuelle. Ces personnes font partie de la communauté et c’est important que les jeunes l’apprennent , a-t-il soutenu.

Tous les ans, quand on célèbre la Fierté, on célèbre le travail accompli, mais on va continuer de travailler pour que tout le monde soit inclus , a assuré M. Whitfield.

Le gouvernement de Doug Ford s'est engagé quant à lui à mener une consultation publique partout dans la province afin de créer un nouveau programme.

Avec les informations de Dominique Degré